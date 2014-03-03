В Сумской области ситуация на границе с РФ спокойная – председатель ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга после своего представления административно-хозяйственному активу области сообщил новый председатель Сумской облгосадминистрации Владимир Шульга.

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«Сейчас проводим совещания, постоянно находимся в контакте с представителями правоохранительных органов, нам постоянно поступает информация. Я хочу заверить, что на эту минуту на украинско-российской границе в пределах Сумской области относительно спокойно, у нас нет передвижения танков, воинских частей в 50-километровой пограничной зоне на территории России. У нас спокойная ситуация на местах, у нас работают люди, ситуация находится под контролем заместителей РГА на местах», - отметил Шульга.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сумах председатель областного совета Николай Клочко представил административно-хозяйственному активу области нового главу облгосадминистрации Владимира Шульгу. Новый председатель ОГА, который до этого был народным депутатом Украины от фракции ВО «Батькивщина», заявил, что сейчас считает одной из главных задач в работе областной власти не допустить дестабилизации на границе с Россией.

Напомним, сегодня Сумской пограничный отряд также заявил, что сообщения российских СМИ о большом потоке беженцев из Украины не отвечают действительности.