Солдаты внутренних войск МВД усиленно охраняют Чернобыльскую АЭС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе внутренних войск МВД Украины, согласно распоряжению командующего внутренними войсками МВД Украины и в соответствии с действующими руководящими документами, которые регулируют физическую защиту ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения, в тесном взаимодействии с органами СБУ, МВД, администрацией ЧАЭС и Зоны отчуждения, в связи с напряженной ситуацией в стране, войсковая часть № 3041 перешла на усиленный вариант несения службы по охране ГСП «Чернобыльская АЭС» и объекта «Укрытие».

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Состоялось совместное совещание при участии всех органов по вопросу гарантирования безопасности объектов и организации взаимодействия. Увеличено количество личного состава для несения службы в охране, усилены КПП, введены дополнительные посты, осуществлено патрулирование прилегающих территорий, проведены совместные комиссионные проверки системы физической защиты объектов и увеличено количество проверок охраны.

Командование воинской части обращает внимание на то, что Чернобыльская АЭС находится под надежной охраной подготовленного и вооруженного личного состава внутренних войск МВД Украины, деятельность которого предусмотрена действующим законодательством Украины.

В то же время отмечает, что физическая защита ядерных материалов и ядерных установок направлена на защиту интересов национальной безопасности, предупреждения и пресечения диверсий, кражи или любого другого незаконного изъятия ядерного материала, а также укрепления режима нераспространения ядерного оружия.