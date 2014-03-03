Принявших российское гражданство украинцев зашлют на Магадан и Чукотку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, об этом заявил глава ведомства Александр Галушка в интервью журналистам на Красноярском экономическом форуме.

«Это рациональное предложение. В министерстве в ходе экспертных обсуждений такие варианты рассматривались еще задолго до событий, которые сейчас происходят на Украине», - отметил Галушка.

Он напомнил, что до революции 1917 года выходцы с Украины составляли 52% населения макрорегиона.

«Очевидный плюс привлечения жителей Украины состоит в том, что на Дальнем Востоке появятся люди с той же идентичностью: когда нет языкового, ментального и культурного барьеров», - пояснил министр.

По словам Галушки, Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами при масштабном привлечении инвестиций. Однако вполне очевидно, что одним из лимитирующих факторов ускоренного развития макрорегиона является малочисленность трудовых ресурсов. Качественным инвестициям нужны качественные, квалифицированные кадры.

Как сообщал УНИАН, в Госдуме России зарегистрировано несколько законопроектов об упрощенном механизме предоставления российского гражданства.

В частности, 24 февраля член комитета по делам СНГ Илья Дроздов (фракция ЛДПР) внес в Госдуму РФ законопроект об упрощенной процедуре получения российского гражданства для граждан Украины русской национальности и членов их семей. Документ предлагает воспользоваться политическим кризисом для решения демографических проблем России.

Справка УНИАН, Дальневосточный федеральный округ – это 6215,9 тысячи квадратных километров (36,4% территории России). Население округа - 6440,4 тысячи человек (4,9% населения России). Центр Дальнего Востока – город Хабаровск.

Основные направления экономики: горнодобывающая, золотодобывающая, рыбная и лесная промышленность, цветная металлургия и судостроение.

В Дальневосточный федеральный округ входят 9 регионов: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.