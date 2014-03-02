Минюст: Решения Донецкого горсовета и ВР АРК о референдуме - нелегитимные

Это подчеркнул министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

«Все эти решения принимались с грубым нарушением Конституции Украины и законов Украины и поэтому являются нелегитимными», - подчеркнул Петренко.

По данным Министерства юстиции, назначение Аксенова председателем Совета министров АРК было проведено с нарушением части четвертой статьи 136 Конституции Украины, части первой статьи 37 Конституции Автономной Республики Крым, утвержденной Законом Украины от 23 декабря 1998 года №350-ХІV, пункта 21 части второй статьи 9 Закона Украины «О Верховном Совете Автономной Республики Крым», статьи 7 Закона Украины «О Совете министров Автономной Республики Крым.

«Решение о проведении референдума по статусу Крыма и отставке правительства автономии вообще принимались в захваченном здании ВС АРК и были полностью сфальсифицированными – по указанию спикера ВС АРК голосование происходило карточками-дубликатами, а не лично депутатами ВС Крыма, которые во время голосования отсутствовали в зале заседаний», - подчеркнули в Министерстве юстиции.

«Более того, такое решение было принято несмотря на то, что статья 137 Конституции Украины вообще не предусматривает возможности назначения местного референдума об определении самостоятельного статуса Автономной Республики Крым», - отметил министр юстиции.

Он подчеркнул, что все представители органов местного самоуправления, которые принимали участие в принятии подобных незаконных решений, понесут за свои действия установленную законом ответственность. «Поскольку законодательство Украины содержит четкий правовой механизм противодействия подобным неконституционным действиям. Министерство юстиции примет исчерпывающие меры относительно отмены вышеуказанных правовых актов», - заявили в Минюсте.