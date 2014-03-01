Письмо Путину

Президент соседней страны, Владимир Владимирович! Я – гражданка Украины, в моих жилах течет и русская кровь, но у меня украинский паспорт, мои муж и сын – украинцы. Я родилась в Хабаровске, говорю по-русски, в России живет большая часть моих одноклассников, мои друзья, моя родня. Это – Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Белгород, Орел, Курск, Самара, Воронеж… Но и по всей Украине - Киев, Житомир, Ровно, Севастополь, Днепропетровск, Запорожье – живут мои близкие и друзья.

Границы между Украиной и Россией не мешают нам встречаться, общаться и строить свои жизни. И, при этом, не учить друг друга, как и что нам делать в своей семье. Для нас жить так – бок о бок, по-соседски – нормально.

Я нагружаю вас этой биографической ерундой, чтобы самой себе доказать, что могу говорить от имени русскоязычного народа Украины.

Сегодня я позвонила своим родным в Крым, и услышала, что у них все более-менее спокойно. Но еще спокойнее было, пока вы не ввели войска и не утвердили легальность их присутствия в крымской автономии задним числом. Родня говорит, что до появления на полуострове людей в камуфляже, все было мирно, а теперь в воздухе витает напряжение, и хочется бежать без оглядки.

И еще мне позвонила моя одноклассница из России. К моему удивлению я услышала, что она собирается меня спасать. Ведь она уверена в вашей правоте и верит каждому вашему слову о помощи Украине в борьбе с террором. Она даже не подозревает, что под видом борьбы с «террором» нам «впаривают» войну. Войну между моей одноклассницей и мной. В это не хочется верить.

Владимир Владимирович, у меня есть к вам много вопросов. По какому поводу вы приняли решение ввести войска в чужую страну? Когда в последний раз вы были в Украине? Не пролетая над ней в самолетах, проездом из Германии, и не на встречах в Киеве во властных кабинетах. А на улицах? Где говорили с людьми, а не чиновниками? Иначе, откуда вы можете знать, чего хочет народ Украины, даже русскоязычный?

Еще один вопрос: какова конечная цель? Вы хотите поглотить всю Европу, весь мир? Установить господство над Вселенной? Неужели такая огромная, сильная и прогрессивная страна, как Россия, нуждается в расширении своих владений?

И самый болезненный вопрос: сколько человеческих жизней вы готовы отдать ради достижения своей цели? Вы знаете, что люди и страны – это не разменный материал, и вместо убитого человека нельзя поставить имплантат?

Хотелось бы верить, что вы руководствуетесь недостоверной и искаженной информацией, что вас жестоко обманули, рассказывая о призрачной угрозе, «коричневой чуме» в Украине и агрессии в отношении русскоязычных граждан. Что вас обманули, в угоду чьим-то интересам, а вы протянули руку помощи. И эта рука, действительно, хочет помочь, а не разрушить то, что мы строили так много лет, и что нам так дорого. Хотелось бы верить, но…

Как русскоязычная гражданка Украины я заявляю, что меня никто не притесняет, не запрещает говорить по-русски, не заставляет как-то думать и что-то делать против моей воли, не угрожает моей жизни. Поэтому у меня большая просьба: прекратите этот спектакль! Прекратите вранье и пропаганду, опомнитесь и дайте нам возможность самим выбирать и самим решать свои судьбы!

Я считаю, нынешнее временное правительство Украины легитимным и намерена всячески помогать ему построить новое, демократическое общество, чтобы жизнь наших детей была мирной, счастливой и свободной.

По крайней мере, я знаю, что это правительство не хочет мне вреда, могу ли я рассчитывать на такое же отношение от вас?..

Я не хочу войны, я не умею стрелять, у меня нет оружия. Но и умирать, знаете ли, тоже не хочется. Мы только пару дней как начали по-новому жить и мечтать…

Ольга Гордиенко