Турчинов назначил нового начальника Генштаба

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Михаила Куцина начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины

Текст соответствующего Указа Президента Украины № 172/2014 размещен на сайте и. о. главы государства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Турчинов уволил Юрия Ільина с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которого 19 февраля Виктор Янукович назначил начальником Генштаба - главнокомандующим ВСУ.

Сегодня на своей странице в Facebook бывший начальник украинского военного телецентра «Бриз» Мирослав Мамчак сообщил, что Ільина вчера госпитализировали с сердечным приступом.