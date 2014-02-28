Турчинов назначил нового начальника Генштаба
Текст соответствующего Указа размещен на сайте и. о. главы государства.
Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Михаила Куцина начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины
Текст соответствующего Указа Президента Украины № 172/2014 размещен на сайте и. о. главы государства.
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Как сообщал УНИАН, сегодня Турчинов уволил Юрия Ільина с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которого 19 февраля Виктор Янукович назначил начальником Генштаба - главнокомандующим ВСУ.
Сегодня на своей странице в Facebook бывший начальник украинского военного телецентра «Бриз» Мирослав Мамчак сообщил, что Ільина вчера госпитализировали с сердечным приступом.