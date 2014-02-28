Януковичу сейчас лучше думать о том, что будет говорить перед судом - Сикорский

Об этом сообщает РАР со ссылкой на министра, который находится с визитом в Иране.

"Из той информации, которая у меня имеется, могу сказать, что господин Виктор Янукович сам виноват, потому что соглашение предусматривало, что в течение 48 часов будет проголосовано возвращение к старой Конституции, что произошло, и то, что этот документ будет подписан, чего не произошло. И поэтому Виктор Янукович нарушил это соглашение", - сказал Сикорский.

"На его месте переживал бы за то, что теперь скажет прокурору и перед судом", - добавил глава МИД Польши.

Как сообщал УНИАН, Янукович сегодня на пресс-конференции в российском Ростове-на-Дону заявил о нарушении оппозицией соглашения, которое было подписано с ним 21 февраля в Киеве при посредничестве европейских министров.

Читайте такжеСикорский говорит, что Янукович сам отказался от власти в Украине

Сикорский был одним из трех министров, которые вели переговоры с Януковичем 20-21 февраля вместе с главами МИД Германии и Франции. В переговорах принимал участие российский омбудсмен, который, однако, не подписал документ.

Соглашение, среди прочего, предусматривало ограничение полномочий Президента путем возвращения в течение 48 часов к Конституции 2004 года, подготовку новой Конституции, формирование нового правительства и внеочередные выборы Президента до декабря 2014 года.