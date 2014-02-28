Глава МИД Великобритании в ближайшее время посетит Киев

Об этом шла речь во время телефонного разговора и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы с Хейгом, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

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Дещица проинформировал главу британского внешнеполитического ведомства о формировании правительства Украины, отметил неизменность приоритетов внешней политики государства и продолжении курса на европейскую интеграцию, а также концентрации первоочередных усилий правительства по стабилизации ситуации в украинской экономике, отмечается в сообщении.

Также, по данным МИД, собеседники согласились с необходимостью налаживания и обеспечения устойчивого развития добрососедских отношений с Российской Федерацией, а также обсудили отдельные аспекты нормализации ситуации в Автономной Республике Крым.