Путин поручил продолжить контакты с Киевом относительно экономики и гуманитарной помощи Крыму

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

”Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ продолжить контакты со своими партнерами в Киеве по вопросам развития торгово-экономических связей между РФ и Украиной”, - сказал Песков.

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По его словам, Путин также поручил провести консультации с иностранными партнерами, включая МВФ, по поводу оказания финпомощи Украине, включая консультации по этому вопросу со странами ”Большой восьмерки”.

”Кроме этого, имея в виду обращение руководства Крыма об оказании гуманитарной помощи, президент РФ поручил правительству РФ проработать этот вопрос, в том числе по линии регионов РФ”, - подчеркнул пресс-секретарь.