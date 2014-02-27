Путин поручил продолжить контакты с Киевом относительно экономики и гуманитарной помощи Крыму
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продолжить контакты с украинскими партнерами по развитию торгово-экономических связей, провести консультации с иностранными партнерами, включая МВФ, по оказанию финансовой помощи Киеву, проработать вопрос об оказании Крыму гуманитарной помощи в связи с соответствующим обращением Крыма
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».
”Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ продолжить контакты со своими партнерами в Киеве по вопросам развития торгово-экономических связей между РФ и Украиной”, - сказал Песков.
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По его словам, Путин также поручил провести консультации с иностранными партнерами, включая МВФ, по поводу оказания финпомощи Украине, включая консультации по этому вопросу со странами ”Большой восьмерки”.
”Кроме этого, имея в виду обращение руководства Крыма об оказании гуманитарной помощи, президент РФ поручил правительству РФ проработать этот вопрос, в том числе по линии регионов РФ”, - подчеркнул пресс-секретарь.