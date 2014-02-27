Яценюк решил ликвидировать Миндоходов

11:53, 27 февраля 2014
Политика
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Глава фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, которого Майдан выдвинул на должность премьер-министра, подтвердил информацию о том, что в новом правительстве не будет Министерства доходов и сборов.

Яценюк подтвердил информацию о ликвидации Министерства доходов и сборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Министерство доходов будет ликвидировано. На руководящие должности в Государственную налоговую службу и Таможенную службу будут назначены люди с западными стандартами мышления. Они украинцы, конечно, но они имеют западный опыт», - отметил Яценюк.

В то же время, фамилии кандидатов на руководящие должности в ГНС и ТС он не назвал.

Как сообщалось, в декабре 2012 года на то время Президент Виктор Янукович создал Министерство доходов и сборов Украины на базе ГНС и ГТС. Министром стал председатель ГНС Александр Клименко.

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