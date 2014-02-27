Яценюк решил ликвидировать Миндоходов
11:53, 27 февраля 2014Политика
0 0
Глава фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, которого Майдан выдвинул на должность премьер-министра, подтвердил информацию о том, что в новом правительстве не будет Министерства доходов и сборов.
Яценюк подтвердил информацию о ликвидации Министерства доходов и сборов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.
«Министерство доходов будет ликвидировано. На руководящие должности в Государственную налоговую службу и Таможенную службу будут назначены люди с западными стандартами мышления. Они украинцы, конечно, но они имеют западный опыт», - отметил Яценюк.
В то же время, фамилии кандидатов на руководящие должности в ГНС и ТС он не назвал.
Как сообщалось, в декабре 2012 года на то время Президент Виктор Янукович создал Министерство доходов и сборов Украины на базе ГНС и ГТС. Министром стал председатель ГНС Александр Клименко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter