Яценюк решил ликвидировать Миндоходов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Министерство доходов будет ликвидировано. На руководящие должности в Государственную налоговую службу и Таможенную службу будут назначены люди с западными стандартами мышления. Они украинцы, конечно, но они имеют западный опыт», - отметил Яценюк.

В то же время, фамилии кандидатов на руководящие должности в ГНС и ТС он не назвал.

Как сообщалось, в декабре 2012 года на то время Президент Виктор Янукович создал Министерство доходов и сборов Украины на базе ГНС и ГТС. Министром стал председатель ГНС Александр Клименко.