Раде предлагают ликвидировать Миндоходов и сборов

Проект соответствующее постановление №4280 зарегистрировано в парламенте сегодня, 26 февраля.

”Проект (постановления - УНИАН) рекомендует новоизбранному Кабинету министров при создании центральных органов исполнительной власти Украины в соответствие со статьей 116 Конституции Украины предусмотреть ликвидацию Министерства доходов и сборов Украины, создание на его базе Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины. При этом Кабинету министров необходимо будет в диалоге с общественными организациями и плательщиками налогов определиться с возвращением функций администрирования единого социального взноса органам Пенсионного фонда”, - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщал УНИАН, сегодня Рада Майдана огласила свой перечень кандидатур на должности министров, которые будут проголосованы в парламенте 27 февраля. Вместе с тем, должность министра доходов и сборов Украины до последнего оставалась вакантной.

Министерство доходов и сборов Украины было создано по Указу Президента Украины Виктора Януковича в декабре 2012 года. Министром доходов и сборов был тогда же назначен бывший глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко. В состав Миндоходов вошли Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, а также налоговая милиция. Кроме того, Миндоходов была передана функция администрирования единого социального взноса, которую вплоть до октября 2013 году выполняли органы Пенсионного фонда Украины.