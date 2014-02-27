Раде предлагают ликвидировать Миндоходов и сборов

00:10, 27 февраля 2014
Политика
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Народный депутат Украины Сергей Мищенко предложил Верховной Раде при формировании нового состава Кабинета министров принять постановление о реорганизации органов доходов и сборов и ликвидации Министерства доходов и сборов с последующим созданием на его основе Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

пп

Проект соответствующее постановление №4280 зарегистрировано в парламенте сегодня, 26 февраля.

”Проект (постановления - УНИАН) рекомендует новоизбранному Кабинету министров при создании центральных органов исполнительной власти Украины в соответствие со статьей 116 Конституции Украины предусмотреть ликвидацию Министерства доходов и сборов Украины, создание на его базе Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины. При этом Кабинету министров необходимо будет в диалоге с общественными организациями и плательщиками налогов определиться с возвращением функций администрирования единого социального взноса органам Пенсионного фонда”, - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщал УНИАН, сегодня Рада Майдана огласила свой перечень кандидатур на должности министров, которые будут проголосованы в парламенте 27 февраля. Вместе с тем, должность министра доходов и сборов Украины до последнего оставалась вакантной. 

Министерство доходов и сборов Украины было создано по Указу Президента Украины Виктора Януковича в декабре 2012 года. Министром доходов и сборов был тогда же назначен бывший глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко. В состав Миндоходов вошли Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, а также налоговая милиция. Кроме того, Миндоходов была передана функция администрирования единого социального взноса, которую вплоть до октября 2013 году выполняли органы Пенсионного фонда Украины.

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