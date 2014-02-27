На Закарпатье обеспокоены назначением одиозного начальника УМВД Турдая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в сети Фейсбук и комментарии к этой информации, а также выступления активистов.

Приказом в.а. МВД Украины Арсена Авакова начальника Хустского РО УМВД Украины в Закарпатской области Турдая назначен начальником УМВД Украины в Закарпатской области. Информацию о назначении размещено 26 февраля на официальном сайте МВД Украины.

Представители Ужгородского Євромайдану подтвердили УНИАН, что с ними никто эту кандидатуру не согласовывал. Они отмечают, что если ее не снимут, это только обострит ситуацию в области.

Это подтвердил корреспонденту УНИАН руководитель «Правого сектора» в Закарпатье Александр Сачко. Он в частности отметил: «Никто не согласовывал с общественностью эту кандидатуру, она однозначно должна быть согласована с общественностью и коллективом милиции. Но милиция у нас, как известно, бесхребетный, поэтому должны были спросить у депутатов, общественности и т.д. Если Турдая таки назначат, мы однозначно не будем мириться с этим».

Обсуждение назначения пока длится в сети Фейсбук и на местных сайтах, люди возмущены и напоминают, что именно Турдай «спустил на тормозах» скандальное дело Павла Нагорного в 2012 году, который совершил ДТП, в результате которого погибла мать и дочь, еще двое детей искалечено.

Активисты местного Майдана также сообщают, что Турдая хотят быстро представить личному составу милиции, вероятно, в 10.00 четверга, 27 февраля. Информация об этом не распространяется, чтобы никто не успел выступить против.

Напомним, 25 февраля коллектив УМВД в Закарпатской области на предложение представителей «Правого сектора» и «Карпатской Сечи» выбрать из себя достойного на должность руководителя попросили вернуть им предыдущего начальника Василия Варцабу.

Справка УНИАН. 19 ноября 2012 года около 18.00 на окружной дороге Хуста тогдашний директор местного филиала «Закарпатгаза» Павел Нагорный, который, по свидетельствам очевидцев, был в состоянии сильного алкогольного опьянения, за рулем джипа Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и протаранил Daewoo Nexia. В нем ехали мама и трое детей: женщина и 7-летняя дочь умерли от многочисленных травм. Еще двое детей - 9 и 12 лет - получили многочисленные травмы.

Как писали все закарпатские СМИ, дело Нагорного тогда «спустил на тормозах» начальник Хустского РО УМВД Украины в Закарпатской области Василий Турдай. Прокуратура Хуста возбудила уголовное дело по ст. 286, ч. 3 УК - “нарушение правил безопасности дорожного движения , повлекшее тяжкие последствия”. На следующий день после ДТП Нагорный оказался в Береговском психдиспансере, а вскоре бежал из него. После этого бегства, как сообщали в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, уголовное производство против Нагорного восстановили, а его объявили в межгосударственный розыск.