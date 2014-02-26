Януковича и Захарченко объявили в международный розыск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

"Янукович объявлен в международный розыск", - сказал он, добавив, что в международный розыск объявлен также и Захарченко.

Вместе с тем Махницкий отметил, что сейчас происходят следственные действия, после которых будет принято решение об объявлении в розыск еще ряда чиновников, причастных к массовым убийствам граждан.

"Происходят следственные действия для принятия решения об объявлении в розыск других лиц", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля Главным следственным управлением Генпрокуратуры было начато уголовное производство по фактам организации умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий на Майдане Независимости в Киеве в период с ноября 2013 по февраль 2014 года.

Сегодня, 26 февраля, в Генпрокуратуре заявили, что экс-президенту Виктору Януковичу, бывшему главе АП Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.