ВР назначила Махницкого генпрокурором

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 312 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Махницкий является народным депутатом Украины от ВО "Свобода".

После назначения Махницкий сказал, что приложит все усилия, чтобы в Украине "была справедливость и виновные были привлечены к уголовной ответственности".

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Виктору Пшонке и назначила народного депутата Олега Махницкого (фракция "Свобода") Уполномоченным ВР по контролю за деятельностью Генеральной прокуратуры.

В тот же день Пшонка вместе с министром доходов и сборов Александром Клименко был задержан пограничниками в аэропорту Донецка. Однако в здание аэропорта ворвались неизвестные вооруженные люди. Они открыли стрельбу и под прикрытием экс-министр и экс-прокурор скрылись в неизвестном направлении.