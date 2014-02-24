ВР назначила Махницкого генпрокурором
Верховная Рада приняла постановление "О предоставлении согласия на назначение Олега Махницкого на должность генерального прокурора Украины" (регистрационный номер 4253).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 312 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.
Махницкий является народным депутатом Украины от ВО "Свобода".
После назначения Махницкий сказал, что приложит все усилия, чтобы в Украине "была справедливость и виновные были привлечены к уголовной ответственности".
Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Виктору Пшонке и назначила народного депутата Олега Махницкого (фракция "Свобода") Уполномоченным ВР по контролю за деятельностью Генеральной прокуратуры.
В тот же день Пшонка вместе с министром доходов и сборов Александром Клименко был задержан пограничниками в аэропорту Донецка. Однако в здание аэропорта ворвались неизвестные вооруженные люди. Они открыли стрельбу и под прикрытием экс-министр и экс-прокурор скрылись в неизвестном направлении.