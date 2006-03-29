Медведчук подал в отставку
14:44, 29 марта 2006Политика
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СДПУ(о) признало поражение на выборах
Председатель СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК сегодня подал заявление о своей отставке в политбюро Социал-демократической партии Украины (объединенной).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, В.МЕДВЕДЧУК просит освободить его от обязанностей председателя СДПУ(о) в связи с тем, что «Оппозиционный блок «НЕ ТАК!», куда входила возглавляемая им Социал-демократическая пария Украины (объединенная), не набрал необходимого количества голосов избирателей для прохождения в парламент.
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