Медведчук подал в отставку

Председатель СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК сегодня подал заявление о своей отставке в политбюро Социал-демократической партии Украины (объединенной).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, В.МЕДВЕДЧУК просит освободить его от обязанностей председателя СДПУ(о) в связи с тем, что «Оппозиционный блок «НЕ ТАК!», куда входила возглавляемая им Социал-демократическая пария Украины (объединенная), не набрал необходимого количества голосов избирателей для прохождения в парламент.