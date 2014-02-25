Аваков назначил нового руководителя столичной милиции
Новым начальником Главного управления столичной милиции стал полковник милиции Юрий Леонидович Мороз.
Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков представил личному составу Главного управления столичной милиции нового начальника – полковника милиции Юрия Леонидовича Мороза.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.
Аваков отметил, что основной задачей столичных правоохранителей в настоящее время является возобновление обеспечения охраны общественного порядка на улицах Киева и недопустимость роста преступности в городе.
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В свою очередь Мороз поблагодарил за высокое доверие и пообещал приложить максимальные усилия для выполнения поставленных перед ним задач.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля генерал-лейтенант милиции, начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Валерий Коряк, которого считают причастным к разгону Майдана, уволен из МВД. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Кроме Коряка, 24 февраля из МВД уволили еще семь человек.