Аваков назначил нового руководителя столичной милиции

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков представил личному составу Главного управления столичной милиции нового начальника – полковника милиции Юрия Леонидовича Мороза.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Аваков отметил, что основной задачей столичных правоохранителей в настоящее время является возобновление обеспечения охраны общественного порядка на улицах Киева и недопустимость роста преступности в городе.

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В свою очередь Мороз поблагодарил за высокое доверие и пообещал приложить максимальные усилия для выполнения поставленных перед ним задач.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля генерал-лейтенант милиции, начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Валерий Коряк, которого считают причастным к разгону Майдана, уволен из МВД. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Кроме Коряка, 24 февраля из МВД уволили еще семь человек.