В МВС провели ряд кадровых изменений: Коряка уволили из МВД
Генерал-лейтенанта милиции, начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Валерия Коряка, которого считают причастным к разгону Майдана, уволили из МВД.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме Коряка в понедельник, 24 февраля, из МВД уволили семь человек и шестерых назначили на новые должности:
Генерал-лейтенанта милиции Тулаева Александра Степановича, начальника Департамента внутренней безопасности;
Генерал-лейтенанта милиции Бабенко Виктора Николаевича, начальник Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области;
Генерал-лейтенанта милиции Ковша Валерия Владимировича, начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве;
Генерал-майора милиции Варцабу Василия Николаевича, начальника Управления МВД Украины в Закарпатской области;
Генерал-майора милиции Липандина Владимира Витальевича, начальника Управления МВД Украины в Черкасской области;
Также с должности освобожден генерал-майор милиции Астапкович Владимир Иванович, начальник Департамента Государственной автомобильной инспекции.
24 февраля на должности назначены:
Полковник милиции Ошовский Владимир Иванович начальником Департамента общественной безопасности;
Полковник милиции Сиренко Анатолий Петрович начальником Департамента Государственной автомобильной инспекции;
Яловенко Виталий Алексеевич директором Департамента внутренней безопасности;
Полковник милиции Гогуадзе Георгий Гивийович начальником Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области;
Полковник милиции Бойко Леонид Леонидович начальник Управления МВД Украины в Черкасской области;
Полковник милиции Мороза Юрия Леонидовича начальником Главного управления МВД Украины в городе Киеве.