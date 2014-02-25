В МВС провели ряд кадровых изменений: Коряка уволили из МВД

01:54, 25 февраля 2014
Политика
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Генерал-лейтенанта милиции, начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Валерия Коряка, которого считают причастным к разгону Майдана, уволили из МВД.

Коряк

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме Коряка в понедельник, 24 февраля, из МВД уволили семь человек и шестерых назначили на новые должности:

Генерал-лейтенанта милиции Тулаева Александра Степановича, начальника Департамента внутренней безопасности;

Генерал-лейтенанта милиции Бабенко Виктора Николаевича, начальник Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области;

Генерал-лейтенанта милиции Ковша Валерия Владимировича, начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве;

Генерал-майора милиции Варцабу Василия Николаевича, начальника Управления МВД Украины в Закарпатской области;

Генерал-майора милиции Липандина Владимира Витальевича, начальника Управления МВД Украины в Черкасской области;

Также с должности освобожден генерал-майор милиции Астапкович Владимир Иванович, начальник Департамента Государственной автомобильной инспекции.

24 февраля на должности назначены:

Полковник милиции Ошовский Владимир Иванович начальником Департамента общественной безопасности;

Полковник милиции Сиренко Анатолий Петрович начальником Департамента Государственной автомобильной инспекции;

Яловенко Виталий Алексеевич директором Департамента внутренней безопасности;

Полковник милиции Гогуадзе Георгий Гивийович начальником Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области;

Полковник милиции Бойко Леонид Леонидович начальник Управления МВД Украины в Черкасской области;

Полковник милиции Мороза Юрия Леонидовича начальником Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

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