Митингующие заблокировали на выезде из Нацбанка легковушку с документами
17:57, 24 февраля 2014Политика
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Митингующие заблокировали при выезде из здания Национального банка Украины легковой автомобиль с платежными документами.
Митингующие у Нацбанка поймали авто с документами
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на месте происшествия находится президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко и журналист Виталий Портников, а также представители Самообороны.
Автомобиль проходит всесторонний досмотр.
Как сообщили УНИАН некоторые митингующие, в машине были найдены чеки, которые свидетельствуют о проведении финансовых операций.
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В то же время Сугоняко отказался предоставить более детальную информацию о том, что именно было обнаружено в задержанной машине.
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