Аваков заявил, что Калетник бежал в Россию

Об этом сказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала " 5 канал".

Как сообщает ТСН, пограничная служба не смогла задержать его из-за неприкосновенности.

"В Симферополе пограничная служба задержала бывшего первого спикера Калетника и после определенного рассмотрения отпустила его на рейс в Российскую Федерацию, он народный депутат, имеет неприкосновенность", - сказал Аваков.

Читайте такжеПшонка и Клименко пытались выехать из Украины - Пограничная служба Он отметил, что новая власть не будет повторять "подвигов" прошлой, а будет руководствоваться законами.

В то же время Аваков сказал, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, распространенную в СМИ, что Виталий Захарченко, которого Рада освободила от исполнения обязанностей министра внутренних дел, сейчас скрывается в Беларуси.

Ранее Аваков заявил о попытке президента Виктора Януковича, которого Рада признала отстраненным от исполнения своих обязанностей, уехать в Россию. По его словам, попытку выехать за границу также сделали генеральный прокурор Виктор Пшонка после выражения ему недоверия Верховной Радой, и исполняющий обязанности министра доходов и сборов Александр Клименко.