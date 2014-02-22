На решение Януковича об отставке могут повлиять олигархи - политолог

Политолог Владимир Фесенко считает ключевой позицию олигархов в вопросе добровольной отставки Виктора Януковича с поста Президента Украины.

«Янукович сейчас в Харькове и думает о своих дальнейших действиях», – заявил Фесенко Gordonua.com.

По мнению политолога, Президент сейчас находится именно в Харькове и определяется со своей дальнейшей судьбой. На возможность добровольной его отставки могут повлиять те, кто в свое время привел Януковича к власти.

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"Если Ахметов, Фирташ и другие люди смогут убедить Виктора Федоровича в том, что наилучший вариант в нынешней ситуации для страны и для личной его судьбы – добровольный уход, тогда он поймет, что нет смысла продолжать противостояние, и сделает это", – предположил Фесенко.

"Но пока, судя по всему, у него нет четкого решения. Поэтому возможны варианты", – добавил он.

Наиболее худшим из всех Фесенко считает тот вариант, когда Янукович попытается возглавить движения сопротивления. Это, по его мнению, приведет к конфликту на региональном уровне и увеличит риск раскола страны.