На решение Януковича об отставке могут повлиять олигархи - политолог
Владимир Фесенко считает, что олигархи могут повлиять на решение Виктора Януковича о добровольной отставке.
Политолог Владимир Фесенко считает ключевой позицию олигархов в вопросе добровольной отставки Виктора Януковича с поста Президента Украины.
«Янукович сейчас в Харькове и думает о своих дальнейших действиях», – заявил Фесенко Gordonua.com.
По мнению политолога, Президент сейчас находится именно в Харькове и определяется со своей дальнейшей судьбой. На возможность добровольной его отставки могут повлиять те, кто в свое время привел Януковича к власти.
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"Если Ахметов, Фирташ и другие люди смогут убедить Виктора Федоровича в том, что наилучший вариант в нынешней ситуации для страны и для личной его судьбы – добровольный уход, тогда он поймет, что нет смысла продолжать противостояние, и сделает это", – предположил Фесенко.
"Но пока, судя по всему, у него нет четкого решения. Поэтому возможны варианты", – добавил он.
Наиболее худшим из всех Фесенко считает тот вариант, когда Янукович попытается возглавить движения сопротивления. Это, по его мнению, приведет к конфликту на региональном уровне и увеличит риск раскола страны.