Янукович рассказал о своих планах на ближайшее будущее

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что поедет по юго-востоку страны, который пока еще менее опасный или более безопасный, и будет встречаться с людьми.

Об этом Янукович заявил в видеокомментарии журналистам, выложенном в сети Интернет.

«Что я буду дальше делать: я буду делать все, чтобы защитить свою страну от раскола, я буду делать все, чтобы остановить кровопролитие. Я еще не знаю, как я это буду делать. Я сегодня уже много встречался с людьми, советовался – у меня была такая возможность. Я дальше поеду по юго-востоку страны, который пока еще менее опасный или более безопасный. Я буду продолжать ездить, встречаться с людьми», - сказал Янукович.

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«Во-первых, я хочу найти ответы, что мы будем дальше делать в нашей стране, по какому мы пойдем пути, и, конечно, та паника, которая сегодня охватила, я скажу, нормальных людей и на западе, и на востоке, и в центре… Я видел, что делается в Киеве. По моей машине стреляли, но у меня нет страха. Меня охватывает горе за нашу страну. Я чувствую ответственность. И что мы будем дальше делать – я буду каждый день об этом публично говорить. Каждый день», - сказал он.

Янукович заявляет, что остается на территории Украины, и «я буду призывать всех международных наблюдателей, всех посредников, которые участвовали в этом политическом конфликте, чтобы они остановили бандитов, это не оппозиция – это бандиты. Я буду искать пути, я посмотрю на международную реакцию, как они будут выполнять свои обязательства».

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Как отметил Янукович, «сейчас работает министр иностранных дел. Он пока еще легитимный, Леонид Кожара, вчера он мне докладывал, что разговаривал с европейцами, с министром иностранных дел Польши, вчера вечером звонил в Соединенные Штаты, вчера я имел разговор с Президентом России Путиным, который мне сказал, что он разговаривал с Президентом США Обамой. И я надеюсь, что я все эти дни буду вести эти переговоры».