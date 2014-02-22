В ВР прибыли главы МИД Германии, Франции и Польши
16:44, 22 февраля 2014Политика
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Франк-Вальтер Штайнмайер, Эрик Фурнье и Радослав Сикорский прибыли в Верховную Раду.
В Верховную Раду Украины прибыли министры иностранных дел Германии, Франции и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер, Эрик Фурнье и Радослав Сикорский.
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Как передает корреспондент УНИАН, только что они прошли в кулуарах в направлении кабинетов руководства парламента.
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