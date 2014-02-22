В ВР прибыли главы МИД Германии, Франции и Польши

В Верховную Раду Украины прибыли министры иностранных дел Германии, Франции и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер, Эрик Фурнье и Радослав Сикорский.

Читайте такжеСикорский назвал нулевыми шансы убедить Януковича уйти в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, только что они прошли в кулуарах в направлении кабинетов руководства парламента.