В ВР прибыли главы МИД Германии, Франции и Польши

16:44, 22 февраля 2014
Политика
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Франк-Вальтер Штайнмайер, Эрик Фурнье и Радослав Сикорский прибыли в Верховную Раду. 

В Верховную Раду Украины прибыли министры иностранных дел Германии, Франции и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер, Эрик Фурнье и Радослав Сикорский.

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Как передает корреспондент УНИАН, только что они прошли в кулуарах в направлении кабинетов руководства парламента.

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