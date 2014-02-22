Балоге и Домбровскому вернули мандаты

Как передает корреспондент УНИАН, также им будет восстановлена выплата заработной платы.

Таким образом, также отменено распоряжение предыдущего председателя ВР Владимира Рыбака о прекращении выплаты зарплаты этим депутатам.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2013 года Высший админсуд по иску экс-депутата Юрия Кармазина счел невозможным установить результаты выборов в двух округах - № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область), несмотря на то, что ЦИК признала избранными в этих округах и зарегистрировала народными депутатами, соответственно, Домбровского и Балогу, после чего они приняли присягу. 11 июня Окружной административный суд Киева обязал председателя Верховной Рады изъять удостоверения и карточки для голосования Домбровского и Балоги.