Представитель Тимошенко опроверг ее освобождение

Ранее в субботу Наталья Лысова заявляла агентству Associated Press, что Тимошенко уже находится на свободе. Однако теперь она взяла свои слова назад, пишет Lenta.ru.

Тимошенко отбывала наказание в Харькове. Перед освобождением бывший премьер проходила лечение в городской больнице номер пять.

Ранее, 22 февраля, Верховная Рада приняла постановление об освобождении Тимошенко. Также депутаты проголосовали за декриминализацию статей, по которым была осуждена премьер. Однако эти поправки должен был подписать президент Виктор Янукович, точное местонахождение которого пока неизвестно.

Бывшую главу правительства в 2011 году приговорили к семи годам за превышение полномочий. Суд признал, что Тимошенко, находясь у власти, подписала с Россией газовые контракты, которые нанесли вред Украине.

Постановление об освобождении Тимошенко депутаты приняли после того, как президент Виктор Янукович пошел на уступки оппозиционерам. Результатом договоренностей также стало возвращение конституции 2004 года и назначение досрочных выборов президента в 2014 году.

Янукович пошел навстречу оппозиции после вооруженных столкновений в центре Киева между участниками «Евромайдана» и правоохранительными органами. В результате в период с 18 по 21 февраля погибло не менее 77 человек, более 600 получили ранения. Одновременно с этим власти некоторых регионов на западе и в центре Украины объявили о переходе на сторону протестующих.