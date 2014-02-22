Верховная Рада назначила Авакова и.о. министра внутренних дел

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 из 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием новоизбранный председатель ВР Александр Турчинов напомнил, что это назначение касается времени до формирования коалиционного правительства.