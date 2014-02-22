Верховная Рада назначила Авакова и.о. министра внутренних дел

13:32, 22 февраля 2014
Политика
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Народного депутата от «Батькивщины» Арсена Авакова Верховная Рада назначила и.о. министра внутренних дел Украины.

Авакова призначено в. о. міністра внутрішніх справ

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 из 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. 

Перед голосованием новоизбранный председатель ВР Александр Турчинов напомнил, что это назначение касается времени до формирования коалиционного правительства.

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