Верховная Рада назначила Авакова и.о. министра внутренних дел
13:32, 22 февраля 2014Политика
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Народного депутата от «Батькивщины» Арсена Авакова Верховная Рада назначила и.о. министра внутренних дел Украины.
Авакова назначен и. о. министра внутренних дел
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 из 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Перед голосованием новоизбранный председатель ВР Александр Турчинов напомнил, что это назначение касается времени до формирования коалиционного правительства.
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