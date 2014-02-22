Турчинова избрали главой Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 288 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, на рассмотрение парламента вносилась также кандидатура Петра Порошенко на должность председателя ВР, но он снял свою кандидатуру.