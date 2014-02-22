Турчинова избрали главой Верховной Рады
12:35, 22 февраля 2014Политика
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Верховная Рада приняла постановление об избрании народного депутата от «Батькивщины» Александра Турчинова председателем парламента.
Турчинова избрали главой Верховной Рады
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 288 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, на рассмотрение парламента вносилась также кандидатура Петра Порошенко на должность председателя ВР, но он снял свою кандидатуру.
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