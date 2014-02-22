ВР возобновила действие Конституции 2004 года
Верховная Рада постановлением возобновила действие Конституции 2004 года, поскольку соответствующий закон, принятый Верховной Радой накануне, не подписан Президентом Виктором Януковичем.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 325 из 331 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
Как отметил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, такое решение необходимо «в связи с тем, что Президент Украины не выполнил взятую на себя ответственность в соглашении и не подписал закон о возобновлении Конституции 2004 года».
Парламент проголосовал за постановление, которым возобновляется действие Конституции 1996 года с изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины в 2004, 2011 и в 2013 году, которые касаются изменений в Конституцию.
Долгая дискуссия среди депутатов была по поводу того, когда должно вводиться в действие данное постановление. Решили, что с даты принятия, поскольку необходимо срочно решать кадровые вопросы.
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Как сообщал УНИАН, 21 февраля лидеры оппозиции подписали соглашение с Президентом Виктором Януковичем, которое предусматривает возвращение к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики, формирование нового правительства и назначение досрочных выборов Президентов.
В тот же день ВР конституционным большинством приняла закон о возвращении к Конституции 2004 года.