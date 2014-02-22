ВР возобновила действие Конституции 2004 года

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 325 из 331 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Как отметил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, такое решение необходимо «в связи с тем, что Президент Украины не выполнил взятую на себя ответственность в соглашении и не подписал закон о возобновлении Конституции 2004 года».

Парламент проголосовал за постановление, которым возобновляется действие Конституции 1996 года с изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины в 2004, 2011 и в 2013 году, которые касаются изменений в Конституцию.

Долгая дискуссия среди депутатов была по поводу того, когда должно вводиться в действие данное постановление. Решили, что с даты принятия, поскольку необходимо срочно решать кадровые вопросы.

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Как сообщал УНИАН, 21 февраля лидеры оппозиции подписали соглашение с Президентом Виктором Януковичем, которое предусматривает возвращение к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики, формирование нового правительства и назначение досрочных выборов Президентов.

В тот же день ВР конституционным большинством приняла закон о возвращении к Конституции 2004 года.