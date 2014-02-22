В ВР предложили уволить Табачника

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Дмитрия Табачника с должности министра образования и науки Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, инициаторами являются народные депутаты от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, Александр Мирный, Игорь Швайка, Ирина Фарион и Александр Сыч.