В ВР предложили уволить Табачника
12:29, 22 февраля 2014Политика
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Народные депутаты зарегистрировали проект постановления об увольнении Табачника.
В ВР предложили уволить Табачника
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Дмитрия Табачника с должности министра образования и науки Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, инициаторами являются народные депутаты от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, Александр Мирный, Игорь Швайка, Ирина Фарион и Александр Сыч.
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