Янукович подпишет принятые вчера ВР законы - Герман

Об этом в комментарии УНИАН заявила советник Президента, народный депутат от Партии регионов Анна Герман.

Она отметила, что именно Президент инициировал принятие закона о возвращении к Конституции 2004 года, а также инициировал досрочные президентские выборы, процесс создания коалиционного правительства и др.

”Как же он может теперь не подписать те законы , которые он сам инициировал? Поэтому я считаю, что любые заявления в этом направлении являются спекуляцией” , - сказала Герман.

Она подчеркнула , что в стране должно происходить все по закону, а не в связи с политически революционной целесообразностью.

Читайте такжеСоглашение с Януковичем имела около 50 вариантов - Сикорский

”Если страна хочет строиться как правовая, если она имеет евроинтеграционные устремления, то это должно быть государство, где все происходит по закону, а не по законам революции”, - сказала Герман, заверив, что Янукович будет соблюдать украинское законодательство и подпишет те законы, которые он инициировал.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 февраля, народные депутаты Украины поддержали в целом законопроект № 4163 о возвращении к Конституции Украины в редакции 2004 года. За соответствующее решение проголосовали 386 народных депутатов.