Захарченко сбежал в Беларусь - СМИ

Об этом в своем "Фейсбуке" написала Татьяна Мокриди.

"Захарченко только что пересек украино-белорусскую границу!!!", - отметила активистка.

Ранее народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Андрей Парубий заявил, что по его информации отстранен сегодня и.о. министра внутренних дел Украины Виталий Захарченко оставляет Украину, сообщает espreso.tv.

"Как известно, Захарченко пытается покинуть Украину", - сказал Парубий.

Политик отметил, что в пятницу парламент выполнил часть условий, которые ставил перед ним Майдан, однако остается открытым вопрос о наказании командиров и непосредственных исполнителей, которые причастны к избиения, унижения и убийств протестующих.

Парубий добавил, что лично сделает все возможное, чтобы "никто из них не избежал сурового наказания в соответствии с законом".