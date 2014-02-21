Дачу Медведчука потушили

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УДСНС в Киевской области.

Как отметили в пресс-службе, информация о пожаре поступила на пульт пожарной охраны в 19.42.

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”По прибытию на место пожарные подразделения обнаружили возникновение огня на территории частного домохозяйства в деревянном здании площадью около 700 кв. м”, - отметили в ГСЧС Киевской области, заметив, что огонь пока локализован, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы.