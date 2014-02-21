В Виннице бойцов «Беркута» жители пропустили через коридор позора
В Винницу сегодня после 22.00 на место постоянной дислокации вернулись бойцы «Беркута» из Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, возле места их постоянной дислокации спецназовцев встретили более тысячи жителей, которые держали государственные флаги Украины и зажженные свечи. Также активисты принесли поминальный венок.
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Люди образовали живой коридор у входа и с криками ”Ганьба!” и ”Убийцы!” запустили их на территорию по месту дислокации. Когда ”беркутовцы” шли живым коридором, люди бросали в них копейки с криками: «За сколько вы продались, чтобы стрелять в невинных людей?».
Когда бойцы зашли на территорию, активисты оставили перед входом поминальный венок и свечи.
На место происшествия приехал руководитель Управления МВД в Винницкой области Олег Школьный и начал успокаивать людей, просить чтобы они расходились. Но люди требовали, чтобы «беркутовцы» вернулись и попросили прощения. В ответ на эти призывы, Школьный дал слово, что он лично, вместе с руководителем подразделения «Беркут» и самими силовиками, выйдут завтра в 12.00 на Площадь Театральную ко всем винничанам.