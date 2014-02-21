Один из водометов врезался в жилой дом

Один из водометов, задействованных во время противостояния на Грушевского и Шелковичной, врезался в жилой дом по улице Круглоуниверситетской 3/5 в Киеве. Об этом УНИАН сообщили жильцы дома.

По их словам, около 21:00 на улице раздался сильный грохот, показалось, что произошел взрыв. Оказалось, что в жилой дом врезался водомет. "Я смотрела в окно, их было два и они спускались сверху, со стороны Грушевского. Я сначала даже подумала, что это БТРы. Один спокойно проехал мимо, а второй на скорости выскочил на тротуар и врезался в наш дом, прямо туда, где парковка", - рассказала жительница дома Карина.

"Похоже, что у водомета отказали тормоза, - считает ее супруг Дмитрий. Тормозной путь достаточно длинный, видно, что он пытался тормозить, когда понял, что неизбежно врежется".

По словам Дмитрия, водитель водомета явно выбирал "меньшее из зол": "Если бы поехал прямо, его вынесло бы на кафе или в новый дом, который он бы развалил. А так, он стал тормозить, прижиматься к бордюру и, в результате, "прочесал" весь наш дом, сорвал плитку и врезался в полуподвальный этаж, вдавив зарешеченное окно нашей парковки внутрь дома".

По словам очевидцев, водителя тут же забрали люди в военной форме. "Сразу после аварии подъехали какие-то люди в легковом автомобиле и два парня в военной форме забрали водителя. Мы не видели, все ли с ним в порядке", - рассказал Дмитрий.

Жители дома вызвали ГАИ, службу газа и милицию. Сейчас все службы, вместе с военными, устанавливают причины ДТП и фиксируют повреждения жилого дома.