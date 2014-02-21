Тимошенко освободят ближайшее время - Власенко
19:33, 21 февраля 2014Политика
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Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко убежден, что Президент Виктор Янукович подпишет принятый сегодня парламентом закон, который позволит немедленно освободить Тимошенко.
Тимошенко уволят в ближайшее время - Власенко / REUTERS
"При этом обратите внимание: статья не отменена, а изменена. Те деяния, за которые была незаконно осуждена Юлия Владимировна, перестали быть уголовно наказуемым преступлением, и, соответственно, в ближайшее время, после подписания этого закона, ее обязаны выпустить", - подчеркнул защитник, передает пресс-служба "Батькившини.
"На сегодняшний день у Президента нет законных оснований не подписывать этот закон", - подчеркнул Сергей Власенко.
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