Житомиряне Ленина разобрали на сувениры

Как передает корреспондент УНИАН, Соборная площадь в Житомире, где сегодня ночью снесли памятник Ленину, стала местом своеобразного «паломничества» жителей города.

Житомиряне и сейчас массово идут на Соборную площадь, фотографируются возле пустого теперь уже постамента памятника вождю мирового пролетариата и разбирают остатки памятника на сувениры.

Читайте такжеВ Житомире снесли памятник Ленину

На месте памятника уже установили Государственный флаг Украины.

Побывала возле постамента и делегация сторонников КПУ, которые выражали возмущение.

Активист Житомирского Майдана Александр Сухачев в ответ на возмущение коммунистов предложил установить вместо памятника Ленину на Соборной площади в Житомире памятник Героям Майдана – людям, которые погибли во время массовых акций в Киеве и регионах.

«Вместе с идолом на Житомирщине повален криминально-олигархический режим Януковича», - заявил УНИАН адвокат, председатель Житомирской областной организации ВО ”Свобода” Сидор Кизин.

Он напомнил, что таким образом житомиряне сегодня ночью собственноручно выполнили три действующих президентских указа о демонтаже памятников лицам, причастным к голодоморам и политическим репрессиям.

«Все подобные памятники этим лицам еще в 2008 году исключены из государственного реестра и утратили статус достопримечательностей”, - сказал правозащитник.

Как сообщал УНИАН, в Житомире активисты ”Правого сектора” принесли на баррикады под здание Житомирской ОГА, захваченное протестующими, голова от поверженного ими памятника Ленину. Эту часть памятника они положили возле лестницы облгосадминистрации.

Сегодня ночью в Житомире в центре города на Соборной площади несколько сотен активистов демонтировали памятник Ленину. Операция по свержению гранитного монумента продолжалась несколько часов. Под одобрительные возгласы протестующих памятник Ленину у Дома правосудия совместными усилиями повалили. Для этого на памятник накинули тросы.

Также вчера, 20 февраля, житомирские активисты ”Правого сектора” написали на памятнике Ленину в Житомире баллончиком ”Палач” и бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью, постамент горел.

19 февраля на житомирском Майдане собрали несколько сот подписей под обращением к председателю Житомирской ОГА Сергею Рыжуку и Житомирскому городскому голове Владимиру Дебою с несколькими требованиями, среди которых было также требование запрета в регионе деятельности КПУ.