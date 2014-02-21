Из фракции ПР вышли 17 нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Руслан Кошулинский на заседании парламента.

В частности, он сообщил, что из фракции ПР вышли: Сергей Буряк (избирался в избирательном округе № 190, Хмельницкая область), Тариэл Васадзе (по списку ПР, № 36), Екатерина Ващук (список ПР, № 45), Николай Джига (ИО № 15, Винницкая область), Олег Зарубинский (список ПР, № 38), Владимир Зубик (ИО № 195, Черкасская область), Александр Герега (ИО № 192, Хмельницкая область), Станислав Березкин (ИО № 100, Кировоградская область), Григорий Калетник (ИО № 18, Винницкая область), Олег Кулинич (ИО № 147, Полтавская область), Иван Куровский (ИО № 209, Черниговская область), Владимир Макеенко (список ПР, № 19), Ярослав Москаленко (ИО № 96, Киевская область), Владимир Пилипенко (ИО № 148, Полтавская область), Антон Пригодский (список ПР, № 53), Николай Сорока (ИО № 155, Ривненская область), Виталий Хомутынник (список ПР, № 23).

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При этом на заседании парламента народный депутат Украины Инна Богословская (внефракционная) напомнила, что сегодня парламент Украины вернулся к Конституции 2004 года, которой предусмотрен императивный мандат, то есть если депутат был избран в ВР по списку партии и после этого вышел из фракции этой партии, то он может быть лишен мандата.

По ее словам, эти нормы вступят в действие после опубликования данного закона.

При этом Богословская, которая в конце ноября также вышла из фракции ПР, добавила, что сообщила это "для всех сознательных депутатов".