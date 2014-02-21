В Администрацию Президента прибыл Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, он прошел мимо журналистов без комментариев.

Читайте такжеКровавое противостояние на Майдане Незалежности. Видео и текстовая онлайн-трансляцияКак сообщал УНИАН, сегодня утром Администрация Президента анонсировала на 12.00 подписания сторонами Соглашения по урегулированию кризиса в Украине. Однако документ до сих пор не подписан.

Около 14 часов министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который вместе с главами МИД Германии и Франции вторые сутки проводит в Киеве переговоры с Президентом Виктором Януковичем, а также - с оппозицией, заявил журналистам, что пока нет понимания относительно Соглашения об урегулировании кризиса в Украине.

Между тем сегодня 21 февраля, Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возвращение к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики.