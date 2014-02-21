ГАИ сняла ограничения на въезд в Киев

Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на Департамент ГАИ МВД Украины.

Согласно информации ГАИ, в данный момент наряды Госавтоинспекции в штатном режиме дежурят только на КПП на въездах в город. Все остальные ограничения, в том числе перекрытие части полос на автодорогах, сняты.

Читайте такжеВъезды в Киев перекрыты песком и грузовиками, на дорогах километровые пробкиНапомним, с 19 февраля работники ГАИ ограничили въезд автотранспорта в Киев. По целому ряду дорог проезд транспорта в город осуществлялся либо по одной полосе, либо и вовсе был перекрыт. В итоге на въездах в город образовались заторы.