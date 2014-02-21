ГАИ сняла ограничения на въезд в Киев
13:29, 21 февраля 2014Политика
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ГАИ сняла ограничения на въезд автотранспорта в Киев.
Перекрытия дорог сняты
Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на Департамент ГАИ МВД Украины.
Согласно информации ГАИ, в данный момент наряды Госавтоинспекции в штатном режиме дежурят только на КПП на въездах в город. Все остальные ограничения, в том числе перекрытие части полос на автодорогах, сняты.
Читайте такжеВъезды в Киев перекрыты песком и грузовиками, на дорогах километровые пробкиНапомним, с 19 февраля работники ГАИ ограничили въезд автотранспорта в Киев. По целому ряду дорог проезд транспорта в город осуществлялся либо по одной полосе, либо и вовсе был перекрыт. В итоге на въездах в город образовались заторы.
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