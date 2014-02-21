Милиция всегда была с народом - Захарченко

Правоохранительные органы были и есть на стороне народа Украины, несмотря на попытки политиков их разделить.

Об этом заявил министр внутренних дел Виталий Захарченко, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

”Милиция - из народа, и она всегда была с народом. Как бы не старались политики нас разделять. Когда в государстве творятся бесчинства, распространяются нападения на людей и мародерство, когда люди не знают, чего ждать дальше, задача людей в погонах - защитить своих граждан”, - заверил он.

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Захарченко подчеркнул, что правоохранители соблюдали условия перемирия, ”но утром (20 февраля - УНИАН) по ним начали стрелять из захваченного здания консерватории, а затем - и из толпы”. ”Учитывая, что работники милиции несут службу по охране общественного порядка без огнестрельного оружия, было принято решение оттянуть силы к правительственному кварталу. Для того, чтобы дать безоружным милиционерам возможность выйти из-под обстрела с наименьшими потерями, впоследствии на место происшествия прибыли вооруженные правоохранители. Они применили оружие в рамках требований Закона Украины ”О милиции”, - отметил Захарченко.

Министр также подчеркнул, что МВД всегда было открыто к любым переговорам и с политиками, и с общественными деятелями, но «мы не видим шагов навстречу».

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«Крушить и ломать всегда легко. Трудно строить и работать в интересах своего государства и народа. Трудно защитить его от сил, которым не нужна стабильность в государстве. Но милиция сделает все от нее зависящее», - заверил Захарченко.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, число погибших во время столкновений в центре Киева увеличилось до 77 человек.

Число погибших правоохранителей во время столкновений в Киеве увеличилось до 16 человек.