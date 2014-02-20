Кожара: власти готовы создать коалиционное правительство

Об этом заявил глава МИД Украины Леонид Кожара в интервью телеканалу CNN, пердает РИА Новости.

"Президент Янукович был избран в 2010 году легитимным путем. Я думаю, что ставить вопрос о досрочных президентских выборах на первое место не соответствовало бы реальности. Мы готовы обсуждать общий состав правительства и проведение конституционной реформы", — заявил Кожара. Он добавил, что власти выполнили почти все требования протестующих, но "создается впечатление, что оппозиция не хочет принимать свою часть ответственности".

При этом министр указал на возросшее число экстремистских группировок в стране.

"На протяжении последних трех недель полиция на самом деле вела себя спокойно, не отвечала на грубые действия представителей радикальных группировок, которых очень много сейчас в Киеве", — сказал он и подчеркнул, что полиции даны строгие инструкции не использовать "средства нападения" против протестующих.