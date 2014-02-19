В Харькове из-под Академии внутренних войск разошлись ”Беркут” и ”титушки”

Как передает корреспондент УНИАН, около 19.55 в служебные автобусы прошли бойцы спецподразделения ”Беркут”. Через 5 минут молодые люди в масках и зеленых жилетах (около 200 человек) разошлись в разные стороны от здания академии.

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С территории учебного заведения вышли служащие внутренних войск, которые убирают площадка вокруг КПП.

Грузовики и автобусы, которые раньше заехали на территорию академии, не выезжали.

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Перед воротами академии все еще остаются около 50 сотрудников милиции со щитами.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед контрольно-пропускным пунктом академии, расположенной на площади Восстания в Харькове, собралось около 150 молодых людей, чтобы предотвратить направление харьковских курсантов в Киев.

После 15 часов бойцы ВВ прорвали внешнюю блокаду академии и запустили на территорию академии два грузовика для перевозки людей.

После этого активисты мусорными баками забаррикадировали ворота КП Академии внутренних войск МВД Украины.

Около 17 часов в академию подъехало несколько автобусов с сотрудниками ”Беркута” и внутренних войск. Милиционеры в полном снаряжении дубинками разогнали активистов, блокировали ворота академии. Нескольких человек задержали. Неизвестные молодчики в масках и зеленых жилетах избили активистов, которые пытались скрыться от сотрудников ”Беркута”. Во время столкновений были травмированы несколько, а также несколько журналистов и поломаны камеры. Нападающие беспрепятственно прошли через кордон спецназовцев, подбежали к воротам КПП академии и разблокировали их. На территорию академии заехали более 10 крупногабаритных пассажирских автобусов.

По факту факту событий, произошедших перед КПП Академии внутренних войск МВД Украины, милиция открыла уголовное производство по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).