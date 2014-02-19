15.05.2018
вторник
USD
26.03
EUR
31.04
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
Янукович уволил командующего Военно-Морскими Силами
19:41, 19 февраля 2014
Политика
3
Детали - позже...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
•
•
•
Лента новостей
05:30
В МИД России пообещали "адекватно реагировать" на новые санкции Евросоюза
04:40
Турция отозвала послов из США и Израиля после смертельных событий в Секторе Газа
03:52
В Одессе полиция с погоней и стрельбой преследовала грабителей, одного задержали (фото)
03:25
США возложили ответственность за смертельные столкновения в Секторе Газа на "Хамас"
02:55
"Провокации гарантированы": Климкин призвал украинцев не ехать в Россию на ЧМ-2018
02:26
Несколько сотрудников Google уволились, протестуя против сотрудничества с Пентагоном - СМИ
01:54
В Херсоне преступники напали на ювелирный магазин и сожгли автомобиль, убегая от полиции (фото)
01:34
Климкин призвал ПА ОБСЕ заставить Кремль прекратить захватническую политику в отношении Украины
01:10
ЕС готовит ответ США на возможные санкции против европейских компаний из-за Ирана
00:41
Facebook приостановил работу 200 приложений из-за скандала с Cambridge Analytica
00:13
Жена президента США Мелания Трамп перенесла операцию на почке
14 мая, понедельник
23:44
Пострадавших в ДТП в Беларуси детей нельзя перевозить из-за состояния здоровья - Кулеба
23:39
Главным тренером сборной Италии стал экс-наставник Зенита Манчини
23:27
Два игрока Шахтера примут участие в ЧМ-2018 в России в составе сборной Бразилии
23:24
В ООН призвали немедленно прекратить столкновения в Секторе Газа
22:58
В Госдепе США опровергли сообщения о расширении полномочий Волкеру
22:27
Количество погибших палестинцев на границе Сектора Газа возросло до 52 человек
21:53
Прокуратура открыла дело из-за трагического ДТП с юными украинскими футболистами в Беларуси
21:41
"Це мій рай": французский певец записал трогательную песню об Украине (видео)
21:31
Во Львове 16-летняя "мажорка" на Porshe за устроенное ДТП заплатила лишь 1050 гривень штрафа (фото, видео)
21:00
Украинские дипломаты получили результаты вскрытия тел погибших моряков (видео)
20:51
Минкульт Франции исправил карту с "российским" Севастополем (фото)
20:49
Спецпредставитель США Волкер прибыл на Донбасс
20:32
Дочери Порошенко выпустились из престижного колледжа в Великобритании (фото)
20:23
Погибший в ДТП в Беларуси школьник жил и учился в Сумах (видео)
19:57
Спецслужбы РФ пытались похитить переехавшего в Украину из-за агрессии Кремля россиянина (фото, видео)
19:53
Курс валют на 15 мая: доллар дешевеет, евро дорожает
19:53
В Киеве водитель джипа врезался в террасу ресторана и скрылся, оставив двух детей в машине (видео)
19:52
Украинские боевые дельфины погибли в оккупированном Крыму
19:35
Королевские повара начали подготовку к самой ожидаемой свадьбе в Великобритании (видео)
19:29
День открытия посольства США в Иерусалиме стал самым кровавым с начала протестов палестинцев в марте - Reuters (видео)
19:26
Глава "Укрзализныци" о подержанных немецких электричках: согласимся взять, если бесплатно
19:19
МИД Украины давит на власти Кабо-Верде для ускорения расследования смерти моряков (видео)
19:10
ПСЖ объявил имя нового наставника
19:09
В российском Питере зверски убили украинца - СМИ
19:07
Порошенко выступил с инициативой шефства стран ЕС над городами Донбасса
19:04
Школьник из Чернигова победил на международном конкурсе по ІТ-технологиям и робототехнике
19:01
Кремль подкинул денег попавшему под санкции США олигарху Вексельбергу
18:57
Как готовят НСК "Олимпийский" к финалу Лиги чемпионов (фоторепортаж, видео)
18:55
Одессит пожертвовал своим авто для спасения матери с ребенком - соцсети (фото)
18:54
Одесситка нашла человеческие останки, когда гуляла в парке с ребенком (фото)
18:47
"Для больной спины": Тимошенко заметили в Раде на высоких каблуках (фото)
18:46
НКРЭКУ хочет полмиллиарда на содержание – глава комиссии будет получать почти 100 тысяч в месяц
18:39
ЕС расширил санкционный список из-за нарушения суверенитета Украины до 155 человек
18:27
Немецкий генерал: неконтролируемая эскалация на Донбассе может привести к "последствиям с привлечением США"
18:25
Как получить субсидию на коммуналку: опубликована новая форма заявления и декларации о доходах
18:24
Поддержка Украины должна быть первоочередным вопросом международной повестки дня - МИД Норвегии
18:22
В Кривом Роге за песню о россиянах, воюющих в Сирии, уволили чиновника райсовета
18:05
Ветеран "Азова" отказался пожать руку Порошенко на церемонии награждения (видео)
17:55
"Там нет нефти": немецкий генерал объяснил, почему РФ не будет нападать на страны Балтии
17:51
Гриневич: Минобразования не будет запрещать школьные линейки
17:49
С начала мая в Киеве корью заболели 313 человек: большинство - взрослые
17:48
Замели следы: скандальное фото падчерицы Павелко с Кубком Лиги чемпионов удалено, аккаунт переименовали
17:47
Министр экономики Германии: мы должны уважать интересы Украины и дать гарантиии сохранения транзита газа
17:36
Украина получила право экспорта говядины в Турцию
17:35
МОН взялось за Сумской университет из-за практики студентов в оккупированном Крыму (видео)
17:32
Любительница России Ани Лорак приехала в Киев и нарвалась на шквал критики
17:30
В Каталонии новым главой правительства выбрали последователя Пучдемона
17:21
Пара нудистов из Финляндии запустила сайт по поиску жилья для туристов-единомышленников
17:20
Омелян считает, что аэропорт в Днепре могут перестроить без бюджетных денег
17:18
В Киеве снова подорожает холодная вода: на сколько и когда
17:07
Минкульт Франции опубликовал карту с оккупированным Севастополем в составе России (фото)
17:07
На Донбассе в школе распылили слезоточивый газ (фото)
17:03
В видеообращении на открытии посольства США в Иерусалиме Трамп заявил о важности мира в регионе
17:01
Консула Украины в Гамбурге отстранили и могут отозвать из-за информации об антисемитизме (видео)
17:00
В Киеве завтра потеплеет до +23°, без осадков
16:57
Украина готовится ко Дню вышиванки: история и традиции праздника
16:49
Савченко не рассматривает себя как кандидата на обмен
16:43
Голосование жюри за Melovin это преступление против музыки, стиля и хореографии - СМИ
16:38
В Киеве на Крещатике начали строительство фан-зоны к финалу Лиги чемпионов (фото)
16:38
"Ощадбанк" будет собирать штрафы для пограничников
16:38
На Закарпатье муж-садист отрезал беременной жене палец (видео)
16:31
Столкновения на границе Израиля и Сектора Газы: число погибших палестинцев возросло до 37
16:30
Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +26° (видеопрогноз)
16:28
Украина до конца года должна вернуть 325,5 миллиарда гривень долгов
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить