Кремль: За события в Киеве ответственны экстремисты, оппозиция и Запад

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

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”Безусловно, вина лежит на экстремистах, которые все эти недели, месяцы стремились довести ситуацию до такого силового сценария. Но серьезная доля ответственности и на оппозиционерах, которые отказывались от компромиссов, выдвигали требования вне рамок правового поля и в итоге оказались не в состоянии выполнить то, о чем договаривались, в том числе в парламенте. Не могу не сказать и о той ответственности, какую несут многие западные страны, которые всячески пытались вмешиваться в течение событий, поощряли оппозицию к действиям вне правового поля, даже напрямую порой заигрывали с боевиками”, - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Кувейта шейхом Сабахом ас-Сабахом.