В Сумах протестующие штурмуют горотдел милиции

Как передает корреспондент УНИАН, несколько тысяч человек сломали металлическую ограду, окружающую территорию горотдела, и зашли во двор.

При этом они заставили работников милиции стереть с видеокамер оперативную съемку этого происшествия. В то же время, через громкоговорители к протестующим транслируется обращение милиции с просьбой соблюдать общественный порядок и не поддаваться на провокации. Люди скандируют ”Киев, мы с тобой!”, ”Украина превыше всего”, ”Вместе и до конца”.

Сейчас было объявлено, что украинская олимпийская сборная по биатлону в знак солидарности с украинским народом и в знак протеста против кровавых событий в Киеве снялась со следующей эстафеты на Олимпиаде в Сочи. При этом люди начали скандировать ”Молодцы!”.

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Также через громкоговоритель активисты сообщили протестующим о том, что министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко подал в отставку. Люди начали скандировать после этого ”Трибунал!”. Сейчас протестующие требуют выхода к общине начальника горотдела милиции Владимира Рапуты, который через 4 дня после силового вытеснения мирных митингующих в Доме советов в ночь на 27 января получил звание полковника.

Как сообщал УНИАН, информация об отставке министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко не соответствует действительности, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины. Ранее сегодня некоторые СМИ сообщили, что Захарченко якобы подал в отставку.