В Черкассах милиция заблокировала дамбу через Днепр

В Черкассах утром 19 февраля работники милиции заблокировали проезд по дамбе через Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают местные жители в соцсти Фейсбук и Вконтакте. Согласно сообщениям, дамба еще утром перекрыта на выезде из Черкасс: стоят два грузовика с песком, возле них работники ГАИ и милиционеры, вооруженные автоматами. Пропускают в Черкассы по несколько автомобилей. Люди с левого берега с 6 часов утра не могли попасть в Черкассы. Некоторые пользователи возле выезда из города возле блок-поста милиции видели БТР.

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Отменены все автобусные рейсы из Черкасс и райцентров области в столицу и на левый берег Черкасской области. В Черкассах на выезде из города уже образовалась огромная очередь из грузовиков и фур, которым нужно переехать Днепр по дамбе, однако, работники милиции их не пропускают и ничего не объясняют. Из-за этой очереди почти заблокирован грузовым автотранспортом спальный микрорайон Черкасс ”Луначарский”. В самих Черкассах ограниченно движение городского транспорта, в частности, автобусы не могут проехать к черкасской областной больнице, микрорайону «Дахновский».

По сообщению пользователей Фейсбука, практически остановлено движение транспорта в сторону Киева на автодорогах Днепропетровск-Киев, Одесса-Киев, Черкассы-Канев-Мироновка.