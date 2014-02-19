Регионалы пожаловались миру на сильное давление

Об этом говорится в обращении, распространенном пресс-службой Партии регионов .

"Обращаемся к вам с призывом стать на защиту демократии, свободного волеизъявления и права людей объединяться в политические партии. Необходимость такой защиты диктует необычайная активизация в Украине праворадикальных сил неонацистского толка. Если раньше в арсенал методов их входили клевета, травли и запугивания семей активистов Партии регионов, то сейчас фиксируются факты поджогов домов, партийных офисов, членам Партии регионов и их близким угрожают физической расправой", - говорится в обращении.

Также отмечается, что на депутатов от Партии регионов оказывается сильное давление.

"Так, народного депутата Ярослава Сухого, который находился в больнице, насильно забрали из больничной палаты. Также применили силу к его больной жене и, угрожая убийством, заставили написать заявление о выходе из Партии регионов. И это не единичные случаи. 18 февраля экстремисты напали на центральный офис Партии регионов в Киеве и подожгли его. Двое сотрудников погибли. Женщин, которые, спасаясь, пытались выйти из офиса, нападающие-радикалы били дубинками, издевались над ними морально и физически. Трех чиновников зверски избили и взяли в заложники. Все эти действия прикрываются лозунгами борьбы за демократию и евроинтеграцию", - отметили в пресс-службе.

"Призываем вас, уважаемые друзья и коллеги, дать соответствующую оценку таким проявлениям радикализма и нетерпимости в Украине с тем, чтобы попустительство насилию не привело к непоправимому - возрождению нацизма в центре Европы", - отметили в сообщении.