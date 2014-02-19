Журналиста Михельсона избили титушки - СМИ



«Он был на выполнении редакционного задания. Когда показал удостоверение титушкам, они повалили его на землю и начали бить. У журналиста разбита голова. Также у него отобрали телефон. Сейчас он находится в Михайловском соборе», - информирует издание.

По данным Института массовой информации, в течение дня 18 февраля пострадал 21 журналист.