Freedom House: Янукович утратил легитимность и должен уйти

По его словам, легитимные демократические лидеры не отдают приказов отрядам спецназа нападать на демонстрантов, которые хотят более открытой власти, передает Радио Свобода.

Сейчас, сказал Креймер, жизненно важно, чтобы Соединенные Штаты Америки и Европейский союз наложили на виновных визовые и финансовые санкции, чтобы ускорить существенные политические изменения в Украине. «На это они должны были пойти уже давно», - подчеркнул он.

В заявлении Freedom House с резким осуждением эскалации смертельного насилия в Киеве обращено особое внимание, что в длительном противостоянии между демонстрантами, которые выступают за демократию, и властью особенно много жертв составили журналисты в условиях, когда работники средств информации становятся жертвами целенаправленных действий силовиков.

Только в течение вторника, говорится в заявлении, пострадали не менее 25 журналистов, а всего с начала протестов в ноябре прошлого года - уже более 150.

Во вторник мирное сначала шествие к Верховной Раде натолкнулось на отпор силовиков, которые перешли в наступление и в течение дня в конце концов выбили демонстрантов с большей части центра Киева. Сейчас силовой разгон демонстрантов, который власть называет «антитеррористической операцией», продолжается уже на Майдане Независимости в Киеве.

В ряде стран ЕС выступили с резкой критикой этого насилия в Киеве. При этом прозвучали несколько предупреждений о санкциях Евросоюза против лиц, виновных в этом насилии. С сообщением о возможности санкций против виновных в насилии выступил во вторник и посол США в Украине.