”Беркут” поджег Дом профсоюзов - ”Свобода”

00:39, 19 февраля 2014
Политика
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”Беркут” поджег Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.

Митингующий возле Дома профсоюзов / REUTERS

Об этом сообщил спикер ”Свободы ” Александр Аронец на своей странице в социальной сети Фейсбук.

”Профсоюзы горят. Стараемся потушить. ”Беркут” пытается залезть внутрь через второй этаж” , - написал он.

”Беркут” попал в Профсоюзы. На 6 этаже” , - добавил он позже.

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