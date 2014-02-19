”Беркут” поджег Дом профсоюзов - ”Свобода”
00:39, 19 февраля 2014Политика
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”Беркут” поджег Дом профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.
Митингующий возле Дома профсоюзов / REUTERS
Об этом сообщил спикер ”Свободы ” Александр Аронец на своей странице в социальной сети Фейсбук.
”Профсоюзы горят. Стараемся потушить. ”Беркут” пытается залезть внутрь через второй этаж” , - написал он.
”Беркут” попал в Профсоюзы. На 6 этаже” , - добавил он позже.
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