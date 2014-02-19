”Беркут” поджег Дом профсоюзов - ”Свобода”

Об этом сообщил спикер ”Свободы ” Александр Аронец на своей странице в социальной сети Фейсбук.

”Профсоюзы горят. Стараемся потушить. ”Беркут” пытается залезть внутрь через второй этаж” , - написал он.

”Беркут” попал в Профсоюзы. На 6 этаже” , - добавил он позже.