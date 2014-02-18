МВД сообщает о четвертом погибшем милиционере

Согласно информации, размещенной на сайте Министерства внутренних дел во вторник вечером, милиционер получил огнестрельное ранение.

Медики доставляли его в медицинское учреждение, однако правоохранитель скончался в карете «скорой».

Как сообщал УНИАН, против протестующих на улице Институтской правоохранители применили водометы.

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Протестующие подожгли БТР на Крещатике со стороны Европейской площади. Раздаются взрывы петард и фейерверков. Противостояние продолжается.