МВД сообщает о четвертом погибшем милиционере
22:49, 18 февраля 2014Политика
0
Умер четвертый милиционер при ликвидации массовых беспорядков вечером в центре Киева.
МВД сообщает, что в центре Киева был застрелен милиционер / Reuters
Согласно информации, размещенной на сайте Министерства внутренних дел во вторник вечером, милиционер получил огнестрельное ранение.
Медики доставляли его в медицинское учреждение, однако правоохранитель скончался в карете «скорой».
Как сообщал УНИАН, против протестующих на улице Институтской правоохранители применили водометы.
Читайте такжеВ МВД заявляют о смерти милиционера в результате огнестрельного ранения
Протестующие подожгли БТР на Крещатике со стороны Европейской площади. Раздаются взрывы петард и фейерверков. Противостояние продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter